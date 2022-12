Il popolo peruviano si è ribellato all’arresto di Castillo | subito cessate il fuoco e nuove elezioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) In questi giorni tragici, ilsta pagando un ingente tributo di sangue: sono già decine (ad oggi ventidue, ndr) le vittime delle proteste represse dalla polizia, persone che scendevano in piazza per ottenere il sacrosanto rispetto della propria volontà espressa in occasione delle ultimepresidenziali che hanno visto l’affermazione del leader popolare Pedro. L’ampia partecipazione popolare a queste manifestazioni hanno indotto il ministro della Difesa, Alberto Olarola, a disporre l’intervento repressivo delle Forze Armate, ponendo in tal modo le basi del massacro che si è purtroppo verificato, dato anche il ricorso ad armi particolarmente letali, come denunciato dal governatore regionale di Cusco e presidente dell’Assemblea Nazionale dei Governi regionali Jean ...