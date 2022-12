Il pacifista Lula s’inchina a Putin Il Cremlino | «Si rafforza la cooperazione con il Brasile»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022)sì, ma non al punto da rivendicarlo di fronte a Vladimir: i leader di sinistra non si smentiscono mai. Sono così ovunque, persino in. Prendete il presidente eletto Luiz Inacioda Silva: passa uno dei più accreditati pacifisti del globo. Eppure non risulta abbia speso una sola parola per la pace nel corso del colloquio con il leader del, che lo ha chiamato per congratularsi con lui per la vittoria elettorale e per esprimere l’auspicio di unmento delle relazioni trae Russia. È stato lo stessoa renderlo noto con un tweet.s’insedierà il 1° gennaio «Oggi – vi si legge – ho parlato con il presidente russo Vladimir, che si è congratulato con me per la ...