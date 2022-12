Il motore elettrico da 156 cv di Stellantis | e Jeep Avenger | costruito in Francia a Tremery

(Di martedì 20 dicembre 2022) È iniziata a Trémery in Lorena nel nord - est dellala produzione delM3 del Gruppo. Si tratta di un propulsore strategico per il colosso dell'auto. Il produttore ...

È iniziata a Trémery in Lorena nel nord - est della Francia la produzione delM3 del Gruppo Stellantis . Si tratta di un propulsore strategico per il colosso dell'auto. Il produttore si chiama Emotors , nato dalla collaborazione tra Stellantis e Nidec Leroy - ...... in termini di concezione generale, l'intero progetto è stato pensato attorno al modello, al quale sono poi state affiancate le varianti conendotermico. L'elettrica e le altre: ... Stellantis, in Francia inizia la produzione del nuovo motore elettrico da 156 CV - Quattroruote.it Stellantis ha aumentato la produzione dei nuovi motori elettrici M3 nello stabilimento francese di Tremery, in Lorena, frutto della joint venture Emotors. Con una capacità produttiva attesa a oltre un ...Annuncio vendita Citroen E-Berlingo e- motore elettrico 136 CV M Shine usata del 2021 a Rovigo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...