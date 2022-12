Il Monte del Tempio | il secolare rapporto tra ebraismo e Islam

Leggi su formiche

(Di martedì 20 dicembre 2022) Questo saggio di Y. Reiter e D. Dimant è estremamente importante e di stringente attualità, religiosa, simbolica, culturale e politica. È rilevante che l’edizione italiana di questo volume sia stata voluta e finanziata dal network internazionale Christians in Need Foundation (cinfusa.org), impegnato nel dar voce e nella difesa dei cristiani di Oriente, in primo luogo armeni, ma anche assiri e copti. Non si insisterà mai abbastanza (anzi, purtroppo, vi è un silenzio assordante e scandaloso sui media occidentali, anche cristiani) sulle sorti drammatiche e sulle persecuzioni patite oggi dai cristiani d’Oriente ad opera delle varie forme di estremismoico che minacciano la pace nel mondo, che si insidiano nelle democrazie occidentali e che infliggono molti mali a milioni di musulmani, di ebrei e di cristiani in tutto il mondo. Vorremmo, seppur sinteticamente, offrire ...