Il governo vuole uno Stato di polizia? La norma sulle intercettazioni dei Servizi è incostituzionale

(Di martedì 20 dicembre 2022) Di fronte a strabilianti proposte di parlamentari della destra, le commissioni parlamentari stanno lavorando a singhiozzo e Giorgia Meloni minaccia di porre, comunque, la questione di fiducia per approvare la legge di bilancio entro l’anno in corso. La diatriba all’interno delle commissioni è dovuta dal fatto che la maggioranza parlamentare, per un verso, presenta proposte inaccettabili ai sensi della vigente Costituzione e per altro propone dei correttivi contro i danni provocati dal sistema economico predatorio neoliberista da essa fortemente sostenuto, che ovviamente non avranno nessuna possibilità di efficacia. Tra le proposte pienamente incostituzionali emerge quella che palesemente mira alla creazione di unodi, in totale contrasto con i principi costituzionali e in particolare con l’articolo 15 della Costituzione che tutela la ...