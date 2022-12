Il governo non si dà per vinto sul pos | ecco la tassa anti-banche

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilha stralciato dalla manovra la norma che cancellava le sanzioni per i commerciche non accettano pagamento con il pos al di sotto della soglia dei 60 euro. Ma c'è comunque la volontà di venire incontro a queste categorie sul fronte commissioni. E c'è già una soluzione ideata dal ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. “Saranno le, attraverso un contributo di solidarietà, ad abbassare i costi delle commissioni sui pagamenti processati dai piccoli commerci. Abbassare, non cancellare” la notizia lanciata da Repubblica. Saranno però inseriti alcuni paletti definiti, in primis quello di una validità per chi ha ricavi fino a 400mila euro. Lo sconto sarà poi applicato per tutte le transazioni fino a 30 euro. Dietro a tale scelta c'è il fatto che le grandi catene di ...