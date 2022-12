Il Consiglio approva il Bilancio di Regione Lombardia e la Legge di Stabilità che ha lo scopo di rifinanziare le leggi regionali

(Di martedì 20 dicembre 2022) Vengono stanziati 40 milioni all’anno per il quinquennio 2025-29 per il rinnovo del parco autobus. Tale stanziamento si integrerà con i fondi statali già assegnati (e che permetteranno un rinnovo di 2200 autobus sugli oltre 5800 in circolazione), garantendo nel tempo una riduzione dell’età media della flotta dagli attuali 10 anni a 7,6 anni

Canale7

Il turismo della Lombardia guarda al futuro. Martedì 20 Dicembre, ilregionale ha approvato il piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, ossia lo strumento di aggiornamento della politica turistica regionale per l'esercizio delle funzioni di ...Queste le linee guida che hanno ispirato la Manovra di Bilancio 2023 - 25 approvata a maggioranza dalregionale della Lombardia. 'Una manovra finanziaria 2023 - 2025 che - ha sottolineato ... Monopoli: Il consiglio approva a maggioranza il bilancio di previsione Vengono stanziati 40 milioni all’anno per il quinquennio 2025-29 per il rinnovo del parco autobus. Tale stanziamento si integrerà con i fondi statali già assegnati (e che permetteranno un rinnovo di 2 ...Il Consiglio di scurezza dell’ONU approva più di 50 risoluzioni all’anno e da gennaio anche la Svizzera avrà una voce in capitolo. "Non siamo in tanti e questo significa che non sarà affatto semplice.