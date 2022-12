I talebani vietano l' università alle donne afghane

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non trovano pace leafgane, che dall'agosto del 2021 sono ripiombate nell'incubo della reclusione e della repressione per mano dei. Che ancora una volta tradiscono le promesse fatte alla popolozione e all'intera...

Afghanistan, le donne scendono in piazza contro i: 'Riaprite le scuole superiori per le ragazze' in circolazione dal 2024 Svelate le nuove banconote con il volto di re Carlo L'ACCUSA A EPIC ...Da quando hanno preso il potere nell'agosto del 2021, ihanno già vietato alle studentesse di frequentare la scuola oltre il sesto grado, l'equivalente della nostra prima media. I talebani vietano l'istruzione universitaria alle donne I talebani hanno bandito le donne dalle università pubbliche e private dell'Afghanistan con effetto immediato e fino a nuovo ordine. La decisione è stata ...Kabul (Afghanistan), 20 dic. (LaPresse/AP) - I talebani hanno bandito le donne dalle università pubbliche e private dell'Afghanistan con effetto immediato e ...