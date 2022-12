I talebani chiudono porte dell’università alle donne

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il regime talebano afgano ha ordinato oggi il divieto dell'insegnamento universitarioragazze a tempo indeterminato. L'ha annunciato il ministero dell'Insegnamento superiore in una lettera indirizzata a tutte le università governative e private del paese, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa France Presse. "Vi informiamo di mettere in opera l'ordine di sospensione dell'educazione dellefino a nuovo ordine", indica la lettera resa pubblica dal ministro Neda Mohammed Nadeem.Solo tre mesi fa migliaia di ragazze avevano superato gli esami d'accesso all'università in tutto il paese. Nonostante le promesse date al loro ritorno al potere nel 2021, istanno mettendo in campo una stretta sui diritti delle, privando loro di diritti primari. Già era stato vietato loro l'accesso ...