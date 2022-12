I soldi non possono comprare tutto | ma fanno felici Pure gli ipocriti di sinistra

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le borse zeppe dia uso di sindacalisti, ex o no. Ong dai nomi nobili usati «per far girare i». Montagne di denaro a coprire d'oro come il mantello che l'emiro infila nel corpo mondiale di Leo Messi, rivelando la morale della solita storia: nemmeno il tempo di salire sul tetto del mondo, che il mondo ti ricorda la sua lezione più umana: inonma compranoe tutti. Lionel Messi costretto a prestarsi come testimonial degli emiri proprio nel momento più alto della competizione: l'assegnazione della Coppa del Mondo. Quella coppa pagata a peso d'oro dal Qatar deve essere anche della famiglia reale oltre che di Messi, dei suoi compagni e del popolo argentino. L'emiro paga e Messi, che è del Psg, non può che prestarsi. I campioni sono testimonial ...