I rischi sul gas nascosti dietro al successo italiano sul price cap

(Di martedì 20 dicembre 2022) A partire dal 15 febbraio l’Europa applicherà ilcap sul gas. Si tratta di indubbiodella diplomazia italiana: fu Mario Draghi a imporre il tema all’attenzione dei partner europei ed è stata Giorgia Meloni a mantenere la linea in modo coerente. Ma siamo sicuri che non sia una vittoria di Pirro? L’accordo di lunedì scorso prevede che il tetto scatti se il Ttf raggiunge i 180 euro/MWh e se supera di almeno 35 euro/MWh i prezzi spot del Gnl per almeno tre giorni consecutivi. Nel 2022 queste condizioni si sono verificate per una quarantina di giorni, prevalentemente ad agosto e settembre. I sostenitori della misura ritengono che la mera introduzione del cap avrà un effetto calmierante sui prezzi. Per ora la situazione è abbastanza sotto controllo, principalmente per ragioni legate ai fondamentali. La domanda è calata sensibilmente, sia ...