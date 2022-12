I mediatori culturali sono una risorsa che rischia di sparire

Avvenire

Ci rivolgiamo prioritariamente agli operatori sociali e a tutti iqualificati, ma anche a coloro che vogliono per la prima volta intraprendere questa carriera. E lo facciamo ...... è stata ben accolta dalla Cooperativa Sociale Badia Grande che ha messo a disposizione i propri assistenti sociali,ed operatori per informare i beneficiari dei Centri di ... Mediatori culturali e opportunità per i rifugiati CONSORZIO UMANA SOLIDARIETÀ E COLUMBUS ACADEMY HANNO PRESENTATO, A ROMA, IL CORSO DI LAUREA IN “MEDIAZIONE LINGUISTICA ED INTERCULTURALE PER LE ORGANIZZAZIONI ...Lampedusa, 20 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Non può immaginare la felicità per la nascita della piccola Fatima avvenuta, la notte scorsa, sulla motovedetta della ...