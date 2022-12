I Maneskin rompono gli strumenti sul palco a fine concerto | polemica sui social

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ihanno chiuso il tour 2022 a Las Vegas con il botto. Non solo perché è andato molto bene, ma anche perché hanno deciso di rompere tutti glisul. Tutto è stato ripreso e pubblicato suidove nei giorni scorsi è scoppiata la. “Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po’ esagerato, ma ci è piaciuto”, hanno scritto i. “Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell’amore che ci avete dimostrato. L’energia che avete portato a ogni singoloha reso questo tour semplicemente memorabile. Contando i giorni fino al nostro ritorno. Vi amiamo, grazie”, hanno poi concluso. Molti fan, ...

Agenzia ANSA

Clicca qui sotto per vedere il video in cui idistruggono gli strumenti a Las Vegas Måneskin: "Siamo andati un po' oltre ma abbiamo amato farlo" Condividendo il video e alcuni scatti del ...Durante l'evento, istrumenti sul palco negli USA , ricordando così a loro modo le grandi stelle del rock internazionale.strumenti sul palco in Usa: le foto sui ... I Maneskin rompono gli strumenti sul palco, polemica social I Maneskin hanno chiuso il tour 2022 a Las Vegas con il botto. Non solo perché è andato molto bene, ma anche perché hanno deciso di rompere tutti gli strumenti sul palco. Tutto è stato ripreso e pubbl ...Nuova polemica intorno ai Måneskin. La rock band italiana, in chiusura del tour a Las Vegas, si è lasciata andare a fine concerto spaccando tutti gli strumenti musicali con cui avevano suonato poco pr ...