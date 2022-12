Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano vince il derby con Val Pusteria | Asiago sbanca Graz

(Di martedì 20 dicembre 2022) Martedì sera di grande importanza per la ICE. Cinque gli incontri in programma, con iltrae Vala spiccare. Successo netto per i Foxes che continuano la corsa ai piani alti della classifica. Sulanchein casa die risultato di 3-2 per i veneti . HCB Alto Adige Alperia – HC Val4-1: sono i Foxes a passare per primi in vantaggio con Gazley dopo 5:08, quindi arriva anche il raddoppio con Frank per il 2-0 al 32:28. Valrisponde ad un secondo dalla seconda sirena con Willcox per il 2-1., tuttavia, allunga di nuovo con Gazley al 52:35 quindi chiude ogni discorso con il poker di ...

Un solo match in programma in questa serata per quanto riguarda la AlpsLeague 2022 - 2023. Sul, infatti, è scesa Gherdeina ospite di Lustenau. La partita si è conclusa con il punteggio di 3 - 1 e gli altoatesini non si muovono dalla settima posizione ...Marted l'Ambr alla Gottardo Arena contro lo Zugo dovr forse fare a meno di alcuni giocatori: Heed (discata), Chlapik (caduta) mentre Kneubuehler, oggi sceso nuovamente sul, resta in dubbio. ... Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: Gherdeina cade contro il Lustenau e rimane al 7° posto Il tecnico Mirko Bianchi traccia una bozza di calendario in vista della rassegna iridata Ora è ufficiale: l’Italia di para ice hockey giocherà il Mondiale Gruppo A. Una notizia che era nell’aria da di ...Nel gesto semplice e puro del presidente Carlo Bino, sceso in pista per applaudire i tifosi gialloneri pazzi di gioia dopo la vittoria di Caldaro che vale il primato solitario in classifica, è racchiu ...