Harvey Weinstein è stato condannato per altri tre reati di stupro e violenza sessuale

New York - Harvey Weinstein, una volta l'uomo più potente di Hollywood, è stato condannato per stupro e aggressione di un'attrice italiana nel 2013, ma non colpevole per un altro caso. Su altri tre reati la giuria del processo di Los Angeles contro Weinstein si è divisa sul totale di sette capi di imputazione e non hanno trovato l'unanimità sul fatto che l'ex produttore si fosse approfittato.