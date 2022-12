Guerra in Ucraina | due giornalisti italiani feriti a Kherson

(Di martedì 20 dicembre 2022) Duesono stati colpiti nel pomeriggio di ieri a, in. Ne dà notizia uno di loro, Claudio Locatelli , sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato anche un video. "L'esplosione...

Sky Tg24

Noi vogliamo ricordare ai cittadini romani e ai tanti turisti che senza fermare subito lainnon c'è nessuna speranza per il nostro Continente e cresce un grande pericolo per tutto il ...Niccolò Celesti si trova incon il collega Claudio Locatelli: colpo di artiglieria sulla loro auto nei pressi di ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky a Bakhmut sul fronte. Reporter italiano ferito. LIVE Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa a Bakhmut, nel Donbass, per incontrare e premiare le forze armate ucraine ...Sono stati colpiti nel pomeriggio di ieri a Kherson, nell’est dell’ Ucraina, ma stanno bene i due giornalisti italiani Niccolò Celesti e Claudio Locatelli.