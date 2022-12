“Guardate qua…” GF Vip | la scoperta di Oriana sul letto di Antonino | l’ha trovato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022)Marzoli sta cercando di chiudere nel peggiore dei modi la storia conSpinalbese al GF Vip. Anche nella puntata di ieri sera – lunedì 19 dicembre – è andato in scena un altro confronto tra i due in cui l’influencer venezuelana ha cercato di mettere in difficoltàir stylist. Anche lo stesso conduttore è poi stato costretto all’intervento per evitare che potessero uscire fuori altre cose compromettenti. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato. Nel corso dell’appuntamento televisivo col GF Vip 7, è stato puntato il dito controSpinalbese con segreti su Belen Rodriguez che avrebbe svelato. La gieffina che ha messo nei guai il giovane ha esordito in questo modo: “Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso ...