Grosjean appoggia il budget cap | ' Migliore idea della storia | ma servono pene dure' - FormulaPassion it

FormulaPassion.it

Il caso citato da, inevitabilmente, è proprio quello che riguarda la scuderia di Milton Keynes: 'Se anche la cifra finale imputata alla Red Bull è inferiore a quella ipotizzata all'inizio, ...MCLAREN SFIORA IL COLPACCIO Peccato per la squadra inglese che in Indycar sial team ... Alexander Rossi ha visto il traguardo in quinta posizione mentre Romainalla prima esperienza ... Grosjean appoggia il budget cap: "Migliore idea della storia, ma ... Il pilota francese ha citato espressamente il caso della Red Bull, che ha scatenato forti polemiche all'interno del paddock ...