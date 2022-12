Greta Beccaglia | un anno e 6 mesi al tifoso che la palpò in diretta

TGCOM

FIRENZE - Un anno e mezzo per violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano che molestò in diretta al termine di Empoli - Fiorentina la giornalistafuori dallo stadio Castellani. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero. Era la sera del ...La giornalista era stata molestata al termine di Empoli - Fiorentina il 27 novembre 2021. Pena sospesa per 5 anni, ma il condannato dovrà seguire corsi di ... Molestie a reporter Greta Beccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi Condannato Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano che palpò la reporter. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni ...Il tifoso Andrea Serrani è stato condannato con il rito abbreviato a un anno e sei mesi per violenza sessuale: molestò la giornalista Greta Beccaglia.