Greta Beccaglia molestata in diretta tv | la condanna del suo molestatore

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ passato più di un anno da quel 27 novembre 2021 che tanto ha fatto discutere., inviata fuori dallo stadio Castellani di Empoli, fuda un tifoso al termine del match Empoli-Fiorentina. L’uomo, un ristoratore marchigiano, scusatosi poi per l’accaduto, le palpò il lato b, creando un po’ di scompiglio. Andrea Serrani, questo il nome dell’uomo, è statoto ad un anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero. Serrani risarcirà inoltre la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e ...

