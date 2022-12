Greta Beccaglia | il tifoso che le colpì il fondoschiena condannato per violenza sessuale

(Di martedì 20 dicembre 2022) È statoperilche un anno fa colì la giornalista sportivamentre era in collegamento. Al termine del giudizio abbreviato, Andrea Serrani è statoa una pena di un anno e sei mesi, che il giudice ha sospeso per 5 anni a condizione che l’imputato partecipi a percorsi di recupero presso enti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di persone condannate per. Il fatto risale al 27 novembre del 2021, quando la giornalista di Toscana Tv era impegnata in una diretta all’uscita dello stadio Castellani di Empoli, dopo la partita con la Fiorentina. Il ristoratore di 46 anni leilcon una ...

