Greta Beccaglia | condannato per violenza sessuale l' uomo che le ha toccato il fondoschiena in diretta tv

molestata in diretta tv, tifoso condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale e risarcimento di 15mila euro Malore dopo il tuffo nel lago ghiacciato, 16enne morto davanti agli ...Andrea Serrani , il tifoso che aveva molestato la giornalistain diretta tv, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice che ha stabilito la sentenza per il ristoratore , ha disposto la sospensione della pena per 5 anni ... Molestie a reporter Greta Beccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi Pena sospesa, l’uomo – un ristoratore – dovrà partecipare a percorsi di recupero. Per la giornalista anche un risarcimento ...Condannato Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano che palpò la reporter. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni ...