Greta Beccaglia | condannato a un anno e sei mesi il tifoso che molestò la telegiornalista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non andrà in carcere Andrea Serrani, ilchein diretta la giornalista tvdopo il match Empoli-Fiorentina. Al termine del processo con rito abbreviato, il ristoratore marchigiano è statoa une seiper violenza sessuale. Ma il giudice del tribunale di Firenze ha disposto la sospensione della pena, subordinandola alla partecipazione a un percorso di trattamento psicologico, per evitare che possa ripetere in futuro le condotte abusanti. Se il percorso andrà a buon fine – e se ilnon commetterà altri delitti della stessa indole – dopo cinque anni il reato sarà estinto. Serrani, 45enne supporter della Fiorentina, dovrà anche risarcire la giornalista. Per il momento è stato ...

