Grande preoccupazione per Vialli | ricoverato per un cancro | la madre partita per Londra

QUOTIDIANO NAZIONALE

... scrive Cabrini, ricordando che insieme "abbiamo vissuto i Mondiali del 1986: eravamo i campioni in carica, dopo laimpresa dell'82, ma non riuscimmo a ripeterci, arrendendoci alla Francia ...... cerchiamo di venir incontro alle famiglie e alle imprese che in questi anni sono state in... Le nostre misure sono in linea con l`Europa, non vedo motivi di". La promessa di una ... Roma, infortunio per Pellegrini in amichevole: cresce la preoccupazione Ore di ansia e preoccupazione per Gianluca Vialli, l'ex centravanti di Juventus, Sampdoria e Nazionale. A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio ...