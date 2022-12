Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 19 dicembre

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ieri sera, lunedì 19, è andata in onda la ventiquattresimadelVip 7. Al televoto c’erano Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Chi tra i sei concorrenti a rischio eliminazione ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip a una settimana esatta dal Natale? Di seguito letrasmessa ieri in prima serata su Canale 5. GF Vip 7:ultim’oradi ieri sera 19La ventiquattresimadel GF Vip 7 ha avuto per protagonisti Antonino Spinalbese (di nuovo), Oriana Marzoli, la coppia composta da Edoardo Donnamaria e ...

Corriere della Sera

Il pandoro a Natale gioca quasi sempre un ruolo da comprimario , quello delminore del panettone o del dolce per bambini. In realtà è proprio in quest'ultima ... di fronte a unpandoro ...Una banca dati per case e uffici Unper gli immobili italiani, accessibile da tutti e capace di censire le prestazioni energetiche degli... Banca dati per gli immobili Enea sta ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) Altri due nuovi concorrenti sono pronti a entrare al Fratello Vip e a unirsi al gruppo di “vipponi”. Durante la diretta di lunedì 19 dicembre, che seguiremo come sempre minuto per minuto su… Leggi ...Gf Vip: Salatino in vetta ai top, mentre continuano a stufare i soliti triangoli. L'eliminato della puntata invece è Charlie Gnocchi.