Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla ventiquattresima puntata

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ecco, menomale che hanno finito con questa cosa delle puntate delVip 7 al sabato sera perché oltre ad aver fatto un buco nell’acqua in termini di ascolti, questo doppio appuntamento ad appena 48 ore di distanza tra unae l’altra fa si che sia impossibile avere sufficienti argomenti per coprire oltre 4 ore di diretta e ne vengono fuori puntate assolutamente inutili e dimenticabili come quella di ieri sera. A parte che all’alba del natale 2022 io ancora non sono riuscita ad appassionarmi a questa edizione e a questi concorrenti, ma diciamo pure che il modo in cui vengono confezionate le dirette su Canale 5 di certo non aiuta ad alimentare l’interesse, ecco. Cioè paradossalmente finiva per catturare più l’attenzione tutta la baracconata dell’amore artistico dello scorso anno, diciamoci la verità. Detto questo, ...