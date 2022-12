Goggia | ' A Pechino l' impresa della vita Senza goggiate avrei vinto di più'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Può aver paura di una mano rotta una ragazza che a 14 anni si è operata per la prima volta al legamento crociato? La risposta è no. E infatti la vedi Sofia, sorridente e centrata a nemmeno una ...

Il miracolo di Sofia" in onda dal 30 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Al centro del docufilm l'indimenticabile impresa di Pechino 2022, iniziata dall'infortunio a Cortina e culminata in discesa ai Giochi. Un racconto della donna ancora più che dell'atleta. Alla ricerca di Sofia più che della campionessa. Sofia Goggia: "A Pechino la vera paura" Se lo dice lei… "Quella di Pechino rimarrà l'impresa della mia vita ... 23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia.