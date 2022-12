Giro d' onore della Federciclo | diretta video su Gazzetta domani alle 15 30

Federazione Ciclistica Italiana

L'edizione 2021 ha rappresentato il ritorno alla 'normalità' dopo la pandemia; quella del 2022 sarà l'edizione dei record. Torna mercoledì 21 dicembre il Giro d'Onore della Federazione ciclistica italiana, quest'anno a Cassano d'Adda nella splendida cornice del Castello Visconteo. Un evento ricco di sorprese e in occasione del quale sfileranno atleti come Vincenzo Nibali.