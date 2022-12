Giovani e agricoltura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Il nuovo quadro offerto dall’Ismea intorno all’imprenditorialità giovanile inrappresenta un apporto rilevante al fine di una migliore comprensione delle dinamiche di insediamento delle nuove leve in, considerando peraltro la particolare situazione di crisi che il settore sta vivendo a livello nazionale e internazionale”: lo afferma il presidente bergamasco e lombardo di Confai, Leonardo Bolis, commentando la pubblicazione di un nuovo rapporto curato dall’Istituto di servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale (RRN). Per quanto riguarda la Lombardia, considerando la media 2017-2021, le aziende agricole condotte da giovani fino a 40 anni sono pari al 7,6% del totale. Il dato è esattamente in linea con il trend che si riscontra a livello nazionale. Il totale dei giovani lombardi ...