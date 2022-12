Giornalista molestata | per tifoso condanna un anno e 6 mesi

(Di martedì 20 dicembre 2022) E' di 1e 6per violenza sessuale lainflitta al termine del giudizio in abbreviato al ristoratore marchigiano Andrea Serrani, accusato di avere molestato laGreta Beccaglia. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero. La reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021.

Agenzia ANSA

La famosa intervista estorta a Diana dalMartin Bashir durante il programma televisivo "... Harry si spinge più in là nell'affermare che sua madre è stata "seguita, infastidita e...'Mia madre -aggiunge - è stata seguita, infastidita edai fotografi quando era sposata, ... a detto ilPiers Morgan , mentre per l'esperta reale Angela Levin, questo documentario ... Giornalista molestata, per tifoso condanna 1 anno e 6 mesi - Toscana E' di 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale la condanna inflitta al termine del giudizio in abbreviato al ristoratore marchigiano Andrea Serrani, accusato di avere molestato la giornalista Greta Becca ...Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero E' di 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale la condanna inflitta al ...