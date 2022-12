Giordano sui virologi in campo con la sinistra | pensavamo fosse scienza invece era il Pd…

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ ironico e al tempo stesso impietoso il commento di Mariosulla Verità a proposito dell’ultima virostar che ha confessato il suo amore per la, e cioè Fabrizio Pregliasco, che si candida in Lombardia a sostegno di Majorino. Fin dall’attaccoè lapidario: “era il Pd“.incon la: Lo Palco, Crisanti e ora Pregliasco Inevitabile il rimando alla pandemia, quando si raccontava che la politica non doveva ostacolare la. “Ora – scrive– siamo sommersi da scienziati (o sedicenti tali) che fanno a gara per intromettersi nella politica. Dopo Pier Luigi Lo Palco, diventato assessore della giunta Pd ...

Secolo d'Italia

