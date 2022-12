Gianluca Vialli squadre | dove ha giocato? Quanti gol ha fatto? Tutti i record e le foto

(Di martedì 20 dicembre 2022)è un ex calciatore italiano molto amato e apprezzato, rispolveriamo insiemei passaggi della sua incredibile carriera: in qualihagol hale incredibili vittorie conquistate. Leggi anche:malattia, dai primi sintomi ad oggi: da quanto è malato di tumore?ha...

La Gazzetta dello Sport

sta nuovamente combattendo la battaglia contro il tumore al pancreas che lo costringe a curarsi dal 2017. Il nostro inviato a ...Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 20 dicembre 2022:è stato ricoverato d'urgenza in una clinica di Londra. La madre 87enne è partita per la capitale inglese... LEGGI LA NEWS ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. La madre è volata a Londra Vialli: le condizioni si aggravano, la madre lo raggiunge. Come riporta La Rosea, la madre di Gianluca Vialli è partita da Cremona per poter star vicino al proprio figlio Le condizioni di salute di Vi ...Cresce l’ansia intorno a Gianluca Vialli, che nelle ultime ore è stato ricoverato d’urgenza in una clinica a Londra.