Gianluca Vialli | si aggravano le sue condizioni La madre 87enne lo ha raggiunto a Londra

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sei giorni fa l’annuncio di una pausa, anche se a malincuore, per poter affrontare meglio per superare una nuova fase della malattia. Oggi il mondo del calcio, ancora in lacrime perla morte di Sinisa Mihajlovic, guarda con preoccupazione a quello che sta succedendo adovevive con la sua famiglia. L’ex amatissimo attaccante della Sampdoria e della Nazionale e ora dirigente sportivo da 5 anni affronta un tumore al pancreas, una malattia che “ti può insegnare molto”. Mercoledì scorso attraverso il sito della Figcha comunicato che temporaneamente non poteva più continuare a essere il capo delegazione degli azzurri. Da ieri, come riportano alcuni quotidiani tra cui la Gazzetta dello sport,è ricoverato in clinica ancora a causa di quel “compagno di viaggio” e “ospite ...

Sono ore d'ansia per la salute di. Le condizioni di salute dell'ex centravanti di Sampdoria, Juventus, Chelsea e nazionale italiana, in lotta da cinque anni contro un tumore al pancreas, si sono infatti aggravate al ...Il mondo del calcio è in ansia per. Il capo delegazione della Nazionale campione d'Europa e braccio destro del ct Roberto Mancini è ricoverato a Londra per il peggioramento delle sue condizioni di salute. La madre ...Forza campione. Ti avevamo lasciato nell’ora più dolce. Il trionfo degli Europei, l’abbraccio con tuo fratello, Roberto Mancini. Una fratellanza nata a Genova, con il cuore blucerchiato, e maturata be ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...