Gianluca Vialli ricoverato a Londra | ansia per l' ex centravanti della Nazionale

ricoverato a Londra: ansia per l'ex centravanti della Nazionale Valentina Vignali e la sua lotta contro il tumore: 'Combatto, ma non ho paura' SOVRAPPESO E se nella fase post - ...Ore di ansia e preoccupazione per, l'ex centravanti di Juventus, Sampdoria e Nazionale. A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic , il mondo del calcio vede un altro gigante che lotta per la vita: ...LONDRA. Sono ore d'ansia per Gianluca Vialli, che la scorsa settimana aveva lasciato gli impegni della Nazionale per tornare a concentrarsi nella lotta al tumore al pancreas. Vialli, stando a quanto r ...Tanta ansia e preoccupazione per Gianluca Vialli: il leader della Sampdoria è tornato a combattere la sua grande battaglia per la vita contro un tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque ...