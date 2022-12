Gianluca Vialli è stato ricoverato a Londra

(Di martedì 20 dicembre 2022) La situazione era apparsa grave fin dal giorno dell’annuncio del suo disimpegno dal ruolo di capo-delegazione della Nazionale italiana di calcio. E ora il tutto èconfermato dalla notizia del suo ricovero a, nella stessa struttura in cui aveva già eseguito due cicli di chemioterapia dopo la diagnosi di quel tumore al pancreas riscontrato nel lontano 2017. Ora c’è grande apprensione sulle condizioni di salute diin una clinica aLa notizia del nuovo ricovero dell’ex calciatore è stata data da La Gazzetta dello Sport che ha spiegato come nelle scorse ore anche la madre disia partita da Cremona alla volta di ...

Si sarebbero aggravate le condizioni di salute, l'ex attaccante di Samp e Juve è ricoverato a Londra Si sarebbero aggravate le condizioni di salute, l'ex attaccante di Samp e Juve è ricoverato a Londra. Qualche ...è a Londra a curarsi e da noi gli amici, la federcalcio, la Nazionale e tutti coloro che gli sono vicini non possono fare a meno di preoccuparsi. Se, con tutta la passione che ancora ...Ore di ansia e preoccupazione per Gianluca Vialli, l’ex centravanti di Juventus, Sampdoria e Nazionale. A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio vede un altro ...Terribili notizie per il mondo del calcio e dello sport: Gianluca Vialli è grave ed è stato ricoverato d'urgenza in una struttura specializzata di Londra ...