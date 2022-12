Gianluca Vialli | chi sono le figlie Olivia e Sofia | età | mamma

(Di martedì 20 dicembre 2022)momenti delicati e difficili quelli che in questo momento stanno vivendo i familiari di. L’uomo, ex calciatore ed allenatore, ha un tumore al pancreas e le sue condizioni di salute siaggravate. Sua moglie, Cathryn White Cooper, durante la malattia è sempre stato al suo fianco, rappresentando per lui una spalla ed un porto sicuro. La coppia ha anche due, conosciamole meglio., chi è la moglie Cathryn White Cooper: età, lavoro, figli, foto e Instagram ChilediNonmolte le informazioni in merito alle ...

La Gazzetta dello Sport

è ricoverato in ospedale a Londra, nella stessa clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Lo riporta il Corriere della ...Il calcio in ansia per, le cui condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore. L'ex attaccante campione d'Italia con Sampdoria e Juventus, è alle prese con un tumore al pancreas che lo aveva già messo ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. La madre è volata a Londra Di Redazione Sport Le notizie sulla situazione di Gianluca Vialli: l’ex calciatore di 58 anni è ricoverato in una clinica della capitale britannica per l’aggravarsi della sua malattia… Leggi ...Si aggravano le condizioni di salute di Gianluca Vialli: l'ex calciatore italiano lotta da cinque anni contro un tumore al pancreas.