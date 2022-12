Gianluca Vialli | chi è la moglie Cathryn White Cooper | età | lavoro | figli | foto e Instagram

(Di martedì 20 dicembre 2022) Purtroppo le condizioni di salute di, ex calciatore nonché braccio destro dell’allenatore Roberto Mancini, si stanno aggravando. L’uomo, protagonista della vittoria degli Azzurri agli europei del 2020, è malato di tumore e questo dicembre, ha dovuto lasciare la guida della nazionale italiana per dedicarsi alla cura della malattia. Ma chi è sua? Conosciamola meglio.lascia la Nazionale per il tumore: ‘Devo curarmi’, ecco come sta oggi Chi èe la malattia disono sposati dal 2003. I due si sono conosciuti quando l’uomo giocava nel Chelsea, squadra ...

Scopriamo chi è la moglie di, la donna che ha sposato e lo ha accompagnato nel duro percorso della malattia: Cathryn White - Cooper. Cathryn White - Cooper è dal 2003 la moglie di, ma cosa si sa ...Ph: Stephen McCarthy/Flickrè grave : questo l'ultimo bollettino pubblicato dalla stampa internazionale e ripreso dai media nazionali. L'ex campione della Sampdoria e della Nazionale, ora dirigente sportivo, si ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. Tutti stretti intorno a Luca Gianluca Vialli è stato ricoverato ieri a Londra, nella clinica che lo ha in cura per il tumore al pancreas dal 2017. Il mondo del calcio è in ansia.Tra gli artisti e personaggi noti dello spettacolo e dello sport che hanno speso parole di ammirazione e conforto per Gianluca Vialli, l'ex calciatore che ha fatto sapere di aver lasciato la… Leggi ...