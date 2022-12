GF Vip | Sonia Bruganelli sostituita | i due nuovi opinionisti di Signorini

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Cambio di programma al Grande Fratello Vip per le prossime quattro puntate. Gli appuntamenti in diretta saranno segnati da un cambiamento nel parterre degli: al fianco di Orietta Berti non ci sarà. La moglie di Paolo Bonolis andrà in vacanza, maha già pensato con chi rimpiazzarla. Il padrone di casa del reality show più spiato dagli italiani, ha scelto due nomi: saranno Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge gli. I due ex concorrenti sono al timone del GF Vip Party, l'appendice che fa da spunto puntata dopo puntata a quello che sarà approfondito durante la diretta del GF. Visto il successo ottenuto,ha deciso di promuoverli anche in studio a partire da lunedì 26 dicembre. Pretelli e Soleildel GF Vip ...