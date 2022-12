GF VIP | Luca Salatino lascia la casa del Grande Fratello senza pagare la penale | ecco perché e quando se ne va

(Di martedì 20 dicembre 2022) Daè entratoha sempre ammesso di soffrire molto la mancanza della sua fidanzata Soraia; il gieffino non vede l’ora di uscire dal GF Vip per poterla riabbracciare e ben presto il suo desiderio potrebbe avverarsi. Il vippone di Signorini lascerà ladi Cinecittàalcuna, ma? E...

Biccy

Ieri serasi è sfogato con Davide Donadei e Nikita Pelizon e ha confessato loro che a fine dicembre lascerà il GF. Offerte di Natale suSalatino lascia il GF: 'Me ne vado, ho ...Il concorrente che ha deciso di abbandonare la casa del GfSalatino . Oltre a Salatino, anche tutti gli altri vipponi, la prossima settimana, dovranno scegliere se accettare di rimanere in ... Luca Salatino abbandona definitivamente il GF Vip, l'annuncio L'arrivo di Andrea e Dana ha sicuramente portato una ventata d'aria fresca all'interno della Casa più spiata d'Italia e i VIP, spinti dalla curiosità incuriositi, non perdono tempo e decidono subito d ...Luca Salatino ha deciso di abbandonare il GF Vip: la prossima settimana comunicherà la sua decisione ad Alfonso Signorini.