GF Vip | la nuova concorrente ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese | lui non la riconosce

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 20 dicembre 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 19 dicembre,una sorpresa in diretta. La produzione ha consegnato un pacco misterioso all’hair stylist, raccomandandosi di non aprirlo fino a che non avesse ricevuto il permesso da Alfonso Signorini. Ma vediamo insieme di che di tratta. All’interno della casa più spiata d’Italia è entrata una. Si tratta di una modella e influencer 29enne di origini marocchine, che spunta improvvisamente dal passato del sex symbol della Casa,. Il suo nome è Dana Saber e oltre ad averun brevecon l’hair stylist, la new entry hauna storia con Dayane Mello, modella brasiliana ed exdel ...