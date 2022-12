GF VIP | Ginevra Lamborghini | il suo fidanzato Edoardo Casella esiste davvero? Elettra Lamborghini rivela la verità

(Di martedì 20 dicembre 2022)è entrata nella casa del GF Vip dicendo di essere fidanzata con; a oggi non è chiaro che situazione ci sia fra loro e molti sostengono che il ragazzo non esista nemmeno., però, ha svelato finalmente la. Leggi anche: GF VIP, Antonella Fiordelisi litiga con Micol e Tavassi...

Grande Fratello

Nel corso dell'ultima puntata del Grande FratelloLamborghini ha lasciato la casa di Cinecittà dopo una settimana di permanenza come ospite speciale, salutando con un ultimo confronto Antonino Spinalbese . Nel frattempo, in studio, ...ROMA - Scintille ieri sera al Grande Fratellotra Oriana e Antonino. La fiamma che ardeva tra i due si è completamente spenta dopo il rientro a sorpresa nella casa diLamborghini, eliminata per una brutta battuta su Marco Bellavia. "... L'esibizione di Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano - Mediaset Infinity Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini.Ecco il discorso che Edoardo Tavassi ha fatto a Edoardo Donnamaria in merito ad Antonella Fiordelisi. Il video.