GF Vip 7 | Luca Salatino ha deciso di lasciare la Casa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nonostante la sorpresa fattagli nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 dai genitori,hadi abbandonare laa breve, non appena cioè scadrà il contratto e i concorrenti dovranno decidere se accettare o no il prolungamento, dunque firmare un altro contratto. Parlando con alcuni compagni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che preferisce andar via che fare dei mesi da fantasma o comodino. GF Vip 7, la decisione diConfidandosi con Davide Donadei e Nikita Pelizon,ha fatto sapere di aver preso una decisione definitiva: a fine dicembre lascerà ladel Grande Fratello Vip 7. “Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Nikita e Davide hanno comunque cercato di far capire a Salatino che questa è una grande occasione, anche per il futuro insieme alla sua fidanzata Soraia. Il concorrente del Grande Fratello Salatino lascia il Gf: l'annuncio Salatino abbandonerà il Grande Fratello! Come ogni anno, i concorrenti decideranno se accettare di rimanere in gioco fino ad aprile o uscire dalla ...