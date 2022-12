GF Vip 7 | i telespettatori bocciano di nuovo Charlie Gnocchi

Tvblog

... 'Bugiardo!' Gf, Milena Miconi in lacrime per i figli: cosa è successo Gf, urla e offese ... no', queste le parole di Antonella Fiordelisi che non sono andate giù a molti. Sui ...Sonia Bruganelli al "GF" splende in giallo. L'avevamo lasciata nella scorsa puntata con la mini - bag di Hermès che aveva fatto letteralmente sobbalzare idalla poltrona: la Kelly ... Ascolti tv sabato 17 dicembre 2022 La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre, si è aperta con un capitolo dedicato a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Tra i due si è acceso un scontro ...GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della ventiquattresima ... Signorini dà ufficialmente il via alla ventiquattresima puntata con gli auguri ai telespettatori “perché noi siamo già natalizi nel ...