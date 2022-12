Gf Vip 7 | gli ascolti della ventiquattresima puntata

Tag24

Il concorrente che ha deciso di abbandonare la casa del Gfè Luca Salatino . Oltre a Salatino, anche tuttialtri vipponi, la prossima settimana, dovranno scegliere se accettare di rimanere in ......sta passando un periodo non molto sereno all'interno della Casa del Grande Fratello, dopo il ... Molti utenti social pensano che Antonella abbia fatto finta di essere 'ubriaca' per insultare... Chi è in nomination al Grande Fratello vip Riassunto puntata 19 ... Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini.Sonia Bruganelli sarà assente al Grande Fratello Vip per due settimane e dunque non sarà in studio nelle puntate del 26 dicembre 2022 e del 2 ...