Gf Vip 7 | eliminato Charlie Gnocchi | Ginevra Lamborghini esce dalla Casa I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Si è appena conclusa la ventiquattresima puntata del Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio presente anche Giulia Salemi, l’influencer, già ex concorrente dellapiù spiata d’Italia per ben due volte, in questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta, questa nuova puntata del Gf Vip è entrata subito nel vivo mostrando ai telespettatori le clip degli scontri fra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, con i relativi sfoghi dell’influencer venezuelana e dell’hair stylist. L’ex coppia è ormai ai ferri corti. Come ammesso dagli stessi Vipponi, fra i due non potrà esserci nemmeno più una semplice amicizia. Il conduttore ha chiamato i due concorrenti per un confronto. Confronto che non ha portato a nessun risultato, se ...