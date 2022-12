George e Samara | Giulia Paglianiti si intromette e la smentisce | “Gli ha messo le corna”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 dicembre 2022)Ciupilan ieri sera al Grande Fratello Vip ha potuto incontrare la sua ex fidanzataTramontana. “So che probabilmente non avresti voluto rivedermi, non ci siamo neanche salutati prima che tu entrassi qui. Noi abbiamo avuto una relazione strana, corta ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati entrambi di rispetto, siamo stati rancorosi, orgogliosi e infantili. Sono qua per dirti che mi dispiace. Voglio mettere da parte queste sensazioni brutte per dirti che vorrei riavere quel tipo di rapporto umano, di amicizia, questa volta però maturo. Fuori ti amano tutti, io compresa”. Quando il Grande Fratello ha tolto il freeze,è rimasto inizialmente senza parole e solo in un secondo momento si è lasciato andare. “Non me l’aspettavo di vederti qua, accetto le scuse. La nostra storia è finita perché abbiamo avuto un percorso ...