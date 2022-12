Gas | Urso | accordo price cap è vittoria italiana e successo Meloni

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'sulcap sul gas "è una, un grandepersonale per il presidente del Consiglio, che si era impegnata sul tema al Consiglio europeo segnando una svolta", l'...

Agenzia askanews

L'accordo sul price cap sul gas "è una vittoria italiana, un grande successo personale per il presidente del Consiglio, che si era impegnata sul tema al Consiglio europeo segnando una svolta". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "I rigassificatori si faranno secondo i programmi e saranno un tassello importante della rete di approvvigionamento che consentirà al nostro Paese di diventare l'hub europeo del gas, valorizzando la nostra proiezione meridionale e mediterranea".