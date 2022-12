Gas | l’Unione Europea fissa il «price cap» Che cosa cambia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il tetto al prezzo è di 180 euro: è una misura temporanea, pensata per prevenire le oscillazioni estreme dei prezzi, e si applicherà per un anno, a partire dal 15 febbraio

... i ministri dei 27 Stati che fanno parte dellaEuropea hanno trovato'accordo politico sul meccanismo di correzione del mercato del. In pratica si è trovato un tetto per quanto riguarda ......'astensione di Olanda e Austria, mentre'Ungheria ha votato ... Il Cremlino attacca la Ue: "Price cap alinaccettabile, ... in qualsiasi momento, se un'emergenza regionale o dell'è ...