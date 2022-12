Gas | il report che smonta il price cap | “Ecco tutti gli effetti negativi”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ci sono almeno tre motivi per cui oggi i giornali non esultano al raggiungimento dell’accordo sulcap come ci saremmo aspetti. Il primo è prettamente politico, visto che “a portare a casa” il risultato è la cattivissima Meloni e non Sua Santità Mario Draghi. Il secondo è invece un bagno di realismo: come abbiamo fatto notare ieri, pagare il gas al prezzo del tetto sarà ugualmente una batosta, visto che viene fissato a 9 volte il prezzo medio (27 euro) registrato nell’estate del 2021. Terzo: i tecnicismi che lo compongono lasciano aperta la possibilità di cancellarlo e, soprattutto, non evitano il rischio che il prossimo inverno si verifichi una carenza di forniture. Una presa per i fondelli Che il tetto al prezzo del gas facesse acqua da tutte le parti, noi lo sosteniamo da tempo. Benvenuti dunque agli altri. A spiegarlo bene è oggi sulla ...