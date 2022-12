Gas | fissato prezzo a 180 euro per mWh con accordo politico in Ue

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il Consiglio dell’Unionepea ha finalmente trovato l’sul price cap del gas. I ministri dei 27 Paesi membri hanno trovato l’sul meccanismo di correzione del mercato del gas, fissandolo a 180al megawattora. “Con questo meccanismo in atto – ha spiegato Kadri Simson, commissaria Ue per l’Energia, al margine della conferenza stampa post– l’pa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per il nuovo round di riempimento degli stock, che sarà più impegnativo di quest’anno”. Gioisce il governo italiano con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha commentato: “È una vittoria dell’Italia”. #TTE: Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al ...

RaiNews

Il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è statoalle 16.00 di domani, ...trattative gli Stati membri dell'Unione hanno dato finalmente il via libera al tetto al prezzo del...Siamo riusciti in Europa a spuntarla sul tetto al prezzo, cosa su cui molti ci davano per spacciati", ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Reazioni immediate anche da Mosca:... Accordo nella Ue: price cap sul gas fissato a 180 euro al megawattora. Mosca: "Inaccettabile" Il tetto al prezzo è di 180 euro: è una misura temporanea, pensata per prevenire le oscillazioni estreme dei prezzi, e si applicherà per un anno, a partire dal 15 febbraio ...(Teleborsa) - Continua a scendere il prezzo del gas sul mercato future TTF di Amsterdam, dove il contratto per consegna gennaio ha raggiunto un valore di 103 euro per mwh, in calo di oltre i ...